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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Знак - February 11, 2021
Продавец Знак
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1862 СПБ МИ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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