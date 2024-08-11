Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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