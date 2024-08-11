Полтина 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (8) UNC (21) AU (12) XF (6) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (11) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF40 (1) PF61 (4) PL (1) Сервис NGC (16)

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