Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,099,831
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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