Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,099,831

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (3)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (3)
  • Nihon (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (4)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (4)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (7)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1 копейка 1862 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF45 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1862 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1862 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск