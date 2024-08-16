1 копейка 1862 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1862 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (6) XF (14) VF (16) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF40 (2) VF35 (2) BN (2) Сервис NGC (1)

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