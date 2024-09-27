Полушка 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе The New York Sale за 440 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

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