Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 992,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе The New York Sale за 440 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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