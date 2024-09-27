Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 992,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе The New York Sale за 440 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (6)
  • Александр (1)
  • Знак (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия Полушка 1862 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1862 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск