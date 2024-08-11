Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Полушка Александра II - Россия

type-coin
type-coin

Полушка 1855-1867

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1855 ЕМ 6,442,400 - 0 851856 ЕМ 6,000,000 - 0 1281857 ЕМ 6,000,000 - 0 881858 ЕМ Короны большие 6,969,600 - 0 911858 ЕМ Корона аверса малая. Корона реверса большая 6,969,600 R3 0 201859 ЕМ Короны большие 3,833,600 - 0 361859 ЕМ Короны малые 3,833,600 - 0 751860 ЕМ - R3 0 71861 ЕМ 192,000 - 1 811862 ЕМ 992,000 - 0 181863 ЕМ 300,800 R1 0 231864 ЕМ 403,200 R 0 291865 ЕМ 121,600 R1 0 161866 ЕМ 326,400 R1 0 261867 ЕМ 83,200 R2 0 13
type-coin
type-coin

Полушка 1855-1861

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1855 ВМ 400,000 R 0 601860 ВМ - R3 0 11861 ВМ 3,160,000 R 1 109
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Все российские монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск