Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24946 проданному на аукционе Heritage Auctions за 35250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Heritage (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (2)
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
2757 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
2462 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полушка 1860 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1860 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск