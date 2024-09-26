Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24946 проданному на аукционе Heritage Auctions за 35250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
2757 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU50
Цена
2462 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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