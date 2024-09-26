Полушка 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24946 проданному на аукционе Heritage Auctions за 35250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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