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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1860 СПБ ПФ
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 191

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1860 СПБ ФБ
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Полтина 1860 СПБ ФБ Св. Георгий без плаща
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина 1860 СПБ ФБ Св. Георгий в плаще
Средняя цена 390 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
25 копеек 1860 СПБ ФБ Св. Георгий в плаще
Средняя цена 680 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
25 копеек 1860 СПБ ФБ Св. Георгий без плаща
Средняя цена 230 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
20 копеек 1860 СПБ ФБ Хвост орла узкий. Бант уже
Средняя цена 240 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 копеек 1860 СПБ ФБ Хвост орла узкий. Бант шире
Средняя цена 65 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
20 копеек 1860 СПБ ФБ Хвост орла широкий. Бант уже
Средняя цена 180 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 копеек 1860 СПБ ФБ Хвост орла широкий. Бант шире
Средняя цена 110 $
Продажи
0 226
Аверс
Реверс
15 копеек 1860 СПБ ФБ Особый орел
Средняя цена 440 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
15 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Средняя цена 190 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы Орел больше
Средняя цена 75 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
10 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы Орел меньше
Средняя цена 50 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы Орел больше
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы Орел меньше
Средняя цена 270 $
Продажи
0 71

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1860 ЕМ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 195
Аверс
Реверс
3 копейки 1860 ЕМ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор Екатеринбургский тип
Средняя цена 590 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор Варшавский тип
Средняя цена 530 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1860 ЕМ
Средняя цена 480 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 копейка 1860 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 копейка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
Денежка 1860 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 200 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Денежка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1860 ЕМ
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полушка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный Вес 20,73 гр
Средняя цена 210000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный Вес 24,00 гр. Особый гурт
Средняя цена 330000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный Вес 20,73 гр. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная Вес 10,37 гр
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная Вес 12,00 гр. Особый гурт
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная Вес 10,37 гр. Новодел
Средняя цена 180000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
25 копеек 1860 СПБ ФБ Вес 6,00 гр
Средняя цена 270000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
25 копеек 1860 СПБ ФБ Вес 5,18 гр
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 2
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