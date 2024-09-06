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Монеты России 1860 года
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Золотые монеты
5 рублей 1860 СПБ ПФ
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
191
Пробные монеты
1 рубль 1860 СПБ ФБ
Средняя цена
8500 $
Продажи
0
41
Полтина 1860 СПБ ФБ
Св. Георгий без плаща
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
10
Полтина 1860 СПБ ФБ
Св. Георгий в плаще
Средняя цена
390 $
Продажи
0
131
25 копеек 1860 СПБ ФБ
Св. Георгий в плаще
Средняя цена
680 $
Продажи
0
16
25 копеек 1860 СПБ ФБ
Св. Георгий без плаща
Средняя цена
230 $
Продажи
0
160
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена
340 $
Продажи
0
59
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Хвост орла узкий. Бант уже
Средняя цена
240 $
Продажи
0
42
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Хвост орла узкий. Бант шире
Средняя цена
65 $
Продажи
0
65
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Хвост орла широкий. Бант уже
Средняя цена
180 $
Продажи
0
15
20 копеек 1860 СПБ ФБ
Хвост орла широкий. Бант шире
Средняя цена
110 $
Продажи
0
226
15 копеек 1860 СПБ ФБ Особый орел
Средняя цена
440 $
Продажи
0
177
15 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Средняя цена
190 $
Продажи
0
33
10 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена
350 $
Продажи
0
25
10 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Орел больше
Средняя цена
75 $
Продажи
0
94
10 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Орел меньше
Средняя цена
50 $
Продажи
0
29
5 копеек 1860 СПБ ФБ
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
7
5 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Орел больше
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
17
5 копеек 1860 СПБ ФБ Серебро 750 пробы
Орел меньше
Средняя цена
270 $
Продажи
0
71
Медные монеты
5 копеек 1860 ЕМ
Средняя цена
290 $
Продажи
0
195
3 копейки 1860 ЕМ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
104
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Екатеринбургский тип
Средняя цена
590 $
Продажи
0
14
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Варшавский тип
Средняя цена
530 $
Продажи
0
30
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
95 $
Продажи
0
18
2 копейки 1860 ЕМ
Средняя цена
480 $
Продажи
0
107
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
160 $
Продажи
0
29
1 копейка 1860 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
85 $
Продажи
0
30
1 копейка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
130 $
Продажи
0
112
Денежка 1860 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
200 $
Продажи
0
45
Денежка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
150 $
Продажи
0
20
Полушка 1860 ЕМ
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
7
Полушка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный
Вес 20,73 гр
Средняя цена
210000 $
Продажи
0
4
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный
Вес 24,00 гр. Особый гурт
Средняя цена
330000 $
Продажи
0
2
1 рубль 1860 СПБ ФБ Пробный
Вес 20,73 гр. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная
Вес 10,37 гр
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная
Вес 12,00 гр. Особый гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Полтина 1860 СПБ ФБ Пробная
Вес 10,37 гр. Новодел
Средняя цена
180000 $
Продажи
0
4
25 копеек 1860 СПБ ФБ
Вес 6,00 гр
Средняя цена
270000 $
Продажи
0
5
25 копеек 1860 СПБ ФБ
Вес 5,18 гр
Средняя цена
50000 $
Продажи
0
2
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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