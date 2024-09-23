Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Екатеринбургский тип (Россия, Александр II)
Разновидность: Екатеринбургский тип
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 282,982
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Екатеринбургский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coins.ee (1)
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- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (1)
- Rzeszowski DA (2)
- Александр (2)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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