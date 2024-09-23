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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Екатеринбургский тип (Россия, Александр II)

Разновидность: Екатеринбургский тип

Аверс монеты - 3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" Екатеринбургский тип - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" Екатеринбургский тип - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 282,982

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Екатеринбургский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Александр (2)
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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