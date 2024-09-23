3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Екатеринбургский тип (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Екатеринбургский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (5) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF40 (1)