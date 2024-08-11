Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1860 года СПБ ФБ. Вес 6,00 гр (Россия, Александр II)
Разновидность: Вес 6,00 гр
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес null гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 6,00 гр. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе SINCONA AG за 290000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
128234 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
213098 $
Цена в валюте аукциона 210000 CHF
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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