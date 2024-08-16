Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,239,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- AURORA (12)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (10)
- Künker (6)
- MS67 (5)
- MUNZE (1)
- New York Sale (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (6)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (4)
- SINCONA (1)
- Александр (12)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (12)
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск