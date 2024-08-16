Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,239,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • AURORA (12)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (10)
  • Künker (6)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (12)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (12)
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1860 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск