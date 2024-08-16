2 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

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