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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ. Вес 20,73 гр (Россия, Александр II)

Разновидность: Вес 20,73 гр

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ Вес 20,73 гр - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ Вес 20,73 гр - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 20,73 гр. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе SINCONA AG за 210000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
219900 $
Цена в валюте аукциона 210000 CHF
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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