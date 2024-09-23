15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Особый орел" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Особый орел" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (4) UNC (60) AU (37) XF (55) VF (8) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (11) MS63 (24) MS62 (13) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (9) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (14) XF40 (2) VF35 (4) VF25 (3) PF63 (2) DETAILS (3) PL (11) Сервис NGC (25) RNGA (5) PCGS (19)

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