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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Особый орел" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Особый орел" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Особый орел" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,480,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Особый орел" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
1681 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8550 RUB
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Особый орел" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1860 "Особый орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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