Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Особый орел" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,480,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Особый орел" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
1681 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?
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