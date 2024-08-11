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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ. Вес 10,37 гр. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Вес 10,37 гр. Новодел

Аверс монеты - Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ Вес 10,37 гр Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ Вес 10,37 гр Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 10,37 гр. Новодел. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе AURORA за 12500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
166666 $
Цена в валюте аукциона 17000000 RUB
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
180000 $
Цена в валюте аукциона 180000 USD
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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