Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ. Вес 10,37 гр. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Вес 10,37 гр. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 10,37 гр. Новодел. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе AURORA за 12500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
166666 $
Цена в валюте аукциона 17000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
180000 $
Цена в валюте аукциона 180000 USD
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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