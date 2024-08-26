Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Империя за 460000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF61
Цена
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