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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Империя за 460000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF61
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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