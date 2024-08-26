5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Империя за 460000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

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