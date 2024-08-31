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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Александра II - Россия

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5 копеек 1856-1858

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 СПБ ФБ 680,003 - 0 2541857 СПБ ФБ 80,003 R 0 1001858 СПБ ФБ 40,006 R 0 88
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5 копеек 1859-1860

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1859 СПБ ФБ 120,005 R 0 951859 СПБ Без инициалов минцмейстера - R2 0 111860 СПБ ФБ 20,001 R3 0 7
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5 копеек 1860-1866

Серебро 750 пробы
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1860 СПБ ФБ Орел больше 180,003 R1 0 171860 СПБ ФБ Орел меньше 180,003 - 0 711861 СПБ Без инициалов минцмейстера. Новодел - R4 0 11861 СПБ HI - - 0 01861 СПБ ФБ 320,004 - 0 941861 СПБ МИ - R3 0 31862 СПБ МИ 400,009 - 1 1121863 СПБ АБ 200,003 - 0 391864 СПБ НФ 240,003 - 0 831865 СПБ НФ 190,003 - 1 941866 СПБ НФ 200,013 - 0 331866 СПБ НІ - R2 0 3
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5 копеек 1867-1881

Серебро 500 пробы (биллон)
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 СПБ HI 180,025 - 0 991868 СПБ HI 240,003 - 0 771869 СПБ HI 170,003 - 0 391870 СПБ HI 220,005 - 1 941871 СПБ HI 200,003 - 1 701872 СПБ HI 180,003 - 1 421873 СПБ HI 160,004 - 1 441874 СПБ HI 200,003 - 1 481875 СПБ HI 200,003 - 0 1021876 СПБ HI 240,005 - 1 1341877 СПБ HI 200,003 - 0 1331877 СПБ НФ - R 0 401878 СПБ HI - R 0 271878 СПБ НФ 220,006 - 0 461879 СПБ НФ 140,005 - 0 1021880 СПБ НФ 240,008 - 1 601881 СПБ НФ 200,011 - 0 25
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