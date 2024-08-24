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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 43000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MUNZE - July 15, 2020
Продавец MUNZE
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1863 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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