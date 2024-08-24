5 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 43000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность UNC (17) AU (9) XF (10) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (3) MS62 (5) AU58 (1) XF45 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (1) NGC (6) PCGS (1)

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