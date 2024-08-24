Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 43000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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