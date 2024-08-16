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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1863 СПБ МИ
Средняя цена 3000 $
Продажи
2 373

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1863 СПБ АБ
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Полтина 1863 СПБ АБ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
25 копеек 1863 СПБ АБ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 копеек 1863 СПБ АБ
Средняя цена 50 $
Продажи
1 260
Аверс
Реверс
15 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена 65 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
10 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена 55 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
5 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена 140 $
Продажи
0 39

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1863 ЕМ
Средняя цена 180 $
Продажи
1 131
Аверс
Реверс
3 копейки 1863 ЕМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 740 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ЕМ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 копейка 1863 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 копейка 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 50 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
Денежка 1863 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Денежка 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 460 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Полушка 1863 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 23

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1863 Пробные "VITTORIO EMANUELE II"
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ЕМ Пробные Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ЕМ Пробные Медь
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ЕМ Пробные Нейзильбер. Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 23
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