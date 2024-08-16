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1863
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Монеты России 1863 года
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Пробные
Золотые монеты
5 рублей 1863 СПБ МИ
Средняя цена
3000 $
Продажи
2
373
Пробные монеты
1 рубль 1863 СПБ АБ
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
57
Полтина 1863 СПБ АБ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
27
25 копеек 1863 СПБ АБ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
22
20 копеек 1863 СПБ АБ
Средняя цена
50 $
Продажи
1
260
15 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена
65 $
Продажи
1
65
10 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена
55 $
Продажи
0
84
5 копеек 1863 СПБ АБ Серебро 750 пробы
Средняя цена
140 $
Продажи
0
39
Медные монеты
5 копеек 1863 ЕМ
Средняя цена
180 $
Продажи
1
131
3 копейки 1863 ЕМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
27
3 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
740 $
Продажи
0
12
2 копейки 1863 ЕМ
Средняя цена
350 $
Продажи
0
84
2 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
110 $
Продажи
0
32
1 копейка 1863 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
85 $
Продажи
0
22
1 копейка 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
50 $
Продажи
1
66
Денежка 1863 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
95 $
Продажи
0
13
Денежка 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
460 $
Продажи
0
58
Полушка 1863 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
23
Пробные монеты
20 копеек 1863 Пробные
"VITTORIO EMANUELE II"
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
3
2 копейки 1863 ЕМ Пробные
Медно-никель
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
47
2 копейки 1863 ЕМ Пробные
Медь
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
75
2 копейки 1863 ЕМ Пробные
Нейзильбер. Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
23
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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