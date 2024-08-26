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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,510,720

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1863 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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