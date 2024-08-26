Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,510,720
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность MS62 BN ННР
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Сохранность AU58 BN NGC
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность XF
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Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 6 января 2024
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Сохранность MS62 BN NGC
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