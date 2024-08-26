5 копеек 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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