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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,703,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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