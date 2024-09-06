Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,703,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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