2 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (5) AU (31) XF (22) VF (5) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (12) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (3) PF64 (1) RD (1) RB (1) BN (10) Сервис NGC (8) RNGA (10) PCGS (6) ННР (1)

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