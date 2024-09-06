Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
1805 $
Цена в валюте аукциона 137813 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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