25 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (7) AU (7) XF (5) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (1) XF40 (1) Сервис NGC (3)

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