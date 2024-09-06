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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
1805 $
Цена в валюте аукциона 137813 RUB
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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