Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 25 копеек Александра II - Россия
25 копеек 1856-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1856 СПБ ФБ 4,444,001 - 0 3111857 СПБ ФБ 5,420,001 - 0 5581858 СПБ ФБ 5,528,002 - 0 6041858 СПБ Без инициалов минцмейстера - R2 0 46
25 копеек 1859-1881
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1859 СПБ ФБ Св. Георгий в плаще 4,400,006 - 0 4651859 СПБ ФБ Св. Георгий без плаща 4,400,006 R 0 821860 СПБ ФБ Св. Георгий в плаще 1,052,003 R 0 161860 СПБ ФБ Св. Георгий без плаща 1,052,003 - 0 1601861 СПБ ФБ 116,004 R1 1 441861 СПБ МИ - R3 0 21862 СПБ МИ 36,009 R1 1 161863 СПБ АБ 36,003 R1 0 231864 СПБ НФ 68,003 R 0 201865 СПБ НФ 16,019 R1 0 351866 СПБ НФ 36,014 R1 0 161866 СПБ НІ - R 0 371867 СПБ НІ 48,030 R 0 221868 СПБ НІ 40,303 R1 0 151869 СПБ НІ 20,003 R2 0 71870 СПБ НІ 44,005 R 1 161871 СПБ НІ 24,003 R 1 321872 СПБ НІ 44,003 R 0 231873 СПБ НІ 36,004 R1 1 201874 СПБ НІ 32,003 R 0 241875 СПБ НІ 24,003 R 1 401876 СПБ НІ 40,005 R 1 771877 СПБ Без инициалов минцмейстера 1,776,003 R3 0 81877 СПБ НІ - - 1 1931877 СПБ НФ - - 0 1391878 СПБ НФ 1,768,006 - 2 2981879 СПБ НФ 32,005 R 0 541880 СПБ НФ 72,008 R 1 1941881 СПБ НФ 2,007 R2 0 14
25 копеек 1857Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1857 MW 203,975 R1 0 47
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