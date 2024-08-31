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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1869 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1869 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 25 копеек 1869 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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