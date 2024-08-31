25 копеек 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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