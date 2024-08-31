Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1869 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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