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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1869 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1869 СПБ НІ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
3 рубля 1869 СПБ НІ
Средняя цена 3800 $
Продажи
1 248

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1869 СПБ НІ
Средняя цена 970 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Полтина 1869 СПБ HI
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
25 копеек 1869 СПБ НІ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 копеек 1869 СПБ HI
Средняя цена 40 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
15 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 130 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
10 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 40 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
5 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 200 $
Продажи
0 39

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1869 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
5 копеек 1869 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
3 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена 95 $
Продажи
1 41
Аверс
Реверс
3 копейки 1869 СПБ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
1 102
Аверс
Реверс
2 копейки 1869 СПБ
Средняя цена 770 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1869 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 копейка 1869 СПБ
Средняя цена 310 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1869 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1869 СПБ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 27
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