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1869
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1869
Монеты России 1869 года
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Золотые монеты
5 рублей 1869 СПБ НІ
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
102
3 рубля 1869 СПБ НІ
Средняя цена
3800 $
Продажи
1
248
Пробные монеты
1 рубль 1869 СПБ НІ
Средняя цена
970 $
Продажи
0
63
Полтина 1869 СПБ HI
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
22
25 копеек 1869 СПБ НІ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
7
20 копеек 1869 СПБ HI
Средняя цена
40 $
Продажи
0
154
15 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
130 $
Продажи
0
50
10 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
40 $
Продажи
1
73
5 копеек 1869 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
200 $
Продажи
0
39
Медные монеты
5 копеек 1869 ЕМ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
163
5 копеек 1869 СПБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
29
3 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена
95 $
Продажи
1
41
3 копейки 1869 СПБ
Средняя цена
250 $
Продажи
0
33
2 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена
45 $
Продажи
1
102
2 копейки 1869 СПБ
Средняя цена
770 $
Продажи
0
15
1 копейка 1869 ЕМ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
83
1 копейка 1869 СПБ
Средняя цена
310 $
Продажи
1
14
1/2 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
32
1/2 копейки 1869 СПБ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
37
1/4 копейки 1869 ЕМ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
80
1/4 копейки 1869 СПБ
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
27
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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