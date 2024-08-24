Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1869 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 739,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 2800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
3002 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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