1 копейка 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 2800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

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