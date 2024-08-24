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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1869 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1869 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 739,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1869 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 2800 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
3002 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1869 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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