5 рублей 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1869 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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