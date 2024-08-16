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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1869 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1869 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,900,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1869 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2901 $
Цена в валюте аукциона 255999 RUB
Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Naumann - May 7, 2023
Продавец Naumann
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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