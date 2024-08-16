Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,900,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1869 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- GINZA (1)
- Heritage (13)
- Höhn (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (1)
- Künker (10)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (1)
- Naumann (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (14)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (5)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WCN (3)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Империя (9)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (4)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2901 $
Цена в валюте аукциона 255999 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск