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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1869 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1869 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 143,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (248)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1869 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4117 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Где купить?
Россия 3 рубля 1869 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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