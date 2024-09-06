Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1869 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 143,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (248)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1869 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4117 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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