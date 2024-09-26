Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 614,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Где продать?
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