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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 614,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/4 копейки 1869 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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