1/4 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность PROOF (2) UNC (50) AU (11) XF (11) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (13) MS63 (15) MS62 (6) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (1) PF62 (2) RD (1) RB (16) BN (20) Сервис NGC (25) RNGA (3) PCGS (4) ННР (3)

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