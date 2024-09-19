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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 1/4 копейки Александра II - Россия

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1/4 копейки 1867-1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 ЕМ - R3 0 21867 СПБ - R 0 711868 ЕМ 700,000 - 0 1071868 СПБ 60,000 R 1 341869 ЕМ 614,800 - 0 801869 СПБ 92,000 R1 0 271870 ЕМ 434,800 - 0 631870 СПБ 16,000 R2 0 31871 ЕМ 154,800 R1 0 331871 СПБ - R3 0 11872 ЕМ 540,000 - 0 481873 ЕМ 822,400 - 0 591874 ЕМ 340,000 R 0 181875 ЕМ 300,000 R 1 421876 ЕМ - R2 0 01876 ЕМ Новодел - R2 0 21876 СПБ 800,000 - 0 1111877 СПБ 720,000 - 1 1211878 СПБ 1,100,000 - 0 541879 СПБ 280,000 R1 0 491880 СПБ 180,000 R2 0 31881 СПБ 60,000 R 1 69
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