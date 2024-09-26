Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 340,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- MS67 (1)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск