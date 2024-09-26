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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 340,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Знак - November 18, 2016
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Знак - November 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Heritage - October 3, 2013
Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Heritage - October 3, 2013
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1874 ЕМ на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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