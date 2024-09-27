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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1874 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1874 СПБ НІ
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 376
Аверс
Реверс
3 рубля 1874 СПБ HI
Средняя цена 3100 $
Продажи
1 261

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1874 СПБ НІ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Полтина 1874 СПБ HI Орел меньше
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Полтина 1874 СПБ HI Орел больше
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
25 копеек 1874 СПБ НІ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 копеек 1874 СПБ HI
Средняя цена 75 $
Продажи
1 169
Аверс
Реверс
15 копеек 1874 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 110 $
Продажи
1 53
Аверс
Реверс
10 копеек 1874 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 40 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 копеек 1874 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 160 $
Продажи
1 48

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1874 ЕМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
3 копейки 1874 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 копейки 1874 ЕМ
Средняя цена 310 $
Продажи
1 78
Аверс
Реверс
1 копейка 1874 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1874 ЕМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1874 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 18
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