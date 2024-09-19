Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1874 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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