Полтина 1874 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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