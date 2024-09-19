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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1874 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1874 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1874 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1359 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
509 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2020
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Rauch - December 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU55
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - November 8, 2017
Продавец AURORA
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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