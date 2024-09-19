Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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