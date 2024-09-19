1/2 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность UNC (6) AU (10) XF (23) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF30 (1) RB (1) BN (2) Сервис ННР (1) NGC (2)

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