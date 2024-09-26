Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,419,167
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Русское Наследие за 76000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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