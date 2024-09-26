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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1874 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1874 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,419,167

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1874 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Русское Наследие за 76000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1874 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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