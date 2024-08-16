Полтина 1874 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 780000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

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