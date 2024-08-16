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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1874 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1874 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1874 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 780000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
2253 $
Цена в валюте аукциона 168475 RUB
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
2039 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1874 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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