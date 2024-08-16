Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1874 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1874 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 780000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
2253 $
Цена в валюте аукциона 168475 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
2039 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?
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