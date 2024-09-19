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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1874 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1874 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 684,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1874 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5357 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1874 СПБ НІ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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