Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 684,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1874 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5357 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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