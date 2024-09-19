1 рубль 1874 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1874 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5357 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность PROOF (1) UNC (12) AU (27) XF (24) VF (9) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (8) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1) F15 (1) PF65 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис NGC (8) PCGS (4) ННР (1) RNGA (2)

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