Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Александра II - Россия
1 рубль 1856-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1856 СПБ ФБ 1,388,003 - 0 3041857 СПБ ФБ 250,003 R 0 1031858 СПБ ФБ 570,011 R 0 177
1 рубль 1859-1881
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1859 СПБ ФБ 14,036 R1 0 471860 СПБ ФБ 18,003 R1 0 411861 СПБ ФБ 76,024 R1 0 321861 СПБ МИ - R3 0 131862 СПБ МИ 22,009 R 0 491863 СПБ АБ 5,193 R2 0 571864 СПБ НФ 114,003 R 1 601865 СПБ НФ 119,062 R 0 451866 СПБ НФ 110,014 R 1 371866 СПБ НІ - R 0 341867 СПБ НІ 425,040 - 0 1471868 СПБ НІ 775,003 - 0 3141869 СПБ НІ 285,003 - 0 631870 СПБ НІ 386,005 - 0 791871 СПБ НІ 884,003 - 0 2281872 СПБ НІ 978,003 - 0 2081873 СПБ НІ 673,004 - 0 801874 СПБ НІ 684,003 - 0 781875 СПБ НІ 687,003 - 1 2571876 СПБ НІ 778,005 - 1 2461877 СПБ НІ 6,923,003 - 2 6881877 СПБ НФ - - 0 1511878 СПБ НФ 8,087,006 - 2 12371879 СПБ НФ 611,005 - 1 1261880 СПБ НФ 521,008 - 0 3031881 СПБ НФ 699,011 - 0 82
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