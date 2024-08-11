Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе SINCONA AG за 12750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (4)
- Katz (1)
- Künker (3)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (1)
- SINCONA (3)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2595 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2476 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск