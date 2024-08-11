1 рубль 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе SINCONA AG за 12750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность PROOF (2) UNC (12) AU (11) XF (6) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (4) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис NGC (8) PCGS (1) ННР (1)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (4)

Katz (1)

Künker (3)

New York Sale (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (8)

Rauch (1)

SINCONA (3)

Александр (3)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (1)