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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе SINCONA AG за 12750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2595 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2476 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 1 рубль 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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