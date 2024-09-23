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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1866 СПБ СШ
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 рублей 1866 СПБ НІ
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 131

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1866 СПБ НФ
Средняя цена 3800 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
1 рубль 1866 СПБ НІ
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Полтина 1866 СПБ НФ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полтина 1866 СПБ HI
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
25 копеек 1866 СПБ НФ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
25 копеек 1866 СПБ НІ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 копеек 1866 СПБ НФ
Средняя цена 200 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
20 копеек 1866 СПБ НІ
Средняя цена 130 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
15 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 160 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
15 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена 85 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
10 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 340 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
10 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена 170 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 400 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1866 ЕМ
Средняя цена 170 $
Продажи
1 167
Аверс
Реверс
3 копейки 1866 ЕМ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 копейки 1866 ЕМ
Средняя цена 500 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1 копейка 1866 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
Денежка 1866 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 260 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Полушка 1866 ЕМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 26
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