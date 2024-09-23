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1866
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1866
Монеты России 1866 года
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Золотые монеты
5 рублей 1866 СПБ СШ
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
37
5 рублей 1866 СПБ НІ
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
131
Пробные монеты
1 рубль 1866 СПБ НФ
Средняя цена
3800 $
Продажи
1
37
1 рубль 1866 СПБ НІ
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
34
Полтина 1866 СПБ НФ
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
24
Полтина 1866 СПБ HI
Средняя цена
1800 $
Продажи
1
9
25 копеек 1866 СПБ НФ
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
16
25 копеек 1866 СПБ НІ
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
37
20 копеек 1866 СПБ НФ
Средняя цена
200 $
Продажи
1
66
20 копеек 1866 СПБ НІ
Средняя цена
130 $
Продажи
1
43
15 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
160 $
Продажи
0
28
15 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена
85 $
Продажи
0
34
10 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
340 $
Продажи
1
40
10 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена
170 $
Продажи
0
8
5 копеек 1866 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена
400 $
Продажи
0
33
5 копеек 1866 СПБ НІ Серебро 750 пробы
Средняя цена
72000 $
Продажи
0
3
Медные монеты
5 копеек 1866 ЕМ
Средняя цена
170 $
Продажи
1
167
3 копейки 1866 ЕМ
Средняя цена
310 $
Продажи
0
15
2 копейки 1866 ЕМ
Средняя цена
500 $
Продажи
1
59
1 копейка 1866 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
30 $
Продажи
1
62
Денежка 1866 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
260 $
Продажи
0
28
Полушка 1866 ЕМ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
26
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Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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