25 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

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