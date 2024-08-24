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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
2037 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 81000 RUB
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - January 10, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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