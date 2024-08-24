Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- BAC (5)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (4)
- Münzenonline (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
2037 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 81000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск