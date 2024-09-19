15 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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