Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,329,306
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9566 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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