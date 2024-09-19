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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,329,306

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9566 RUB
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS62
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - March 31, 2018
Продавец MS67
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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