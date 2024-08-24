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Денежка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 332,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF40
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Россия Денежка 1866 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1866 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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