Денежка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (9) VF (6) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) RB (1) BN (1) Сервис NGC (1)

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