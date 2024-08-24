Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1866 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 332,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1866 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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