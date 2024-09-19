Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,014
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе SINCONA AG за 9250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 40205 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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