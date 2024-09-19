Полтина 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе SINCONA AG за 9250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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