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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,014

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе SINCONA AG за 9250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2588 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 40205 RUB
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1866 СПБ НФ на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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