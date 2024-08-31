5 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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