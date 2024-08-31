Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,013
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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