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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,013

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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