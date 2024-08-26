Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,532,506
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе AURORA за 70500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 35900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 10 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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