10 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе AURORA за 70500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

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