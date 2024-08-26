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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1866 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,532,506

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1866 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе AURORA за 70500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 35900 RUB
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1866 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1866 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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