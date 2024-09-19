Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,889,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 37960 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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