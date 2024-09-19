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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1866 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,889,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 37960 RUB
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1866 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS61 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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