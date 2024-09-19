2 копейки 1866 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1866 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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