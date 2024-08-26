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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1866 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,066,781

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2276 проданному на аукционе Numisbalt за 440 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 332 EUR
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1866 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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