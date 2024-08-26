Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,066,781
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2276 проданному на аукционе Numisbalt за 440 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 332 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS61
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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