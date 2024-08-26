20 копеек 1866 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2276 проданному на аукционе Numisbalt за 440 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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