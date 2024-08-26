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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 20 копеек Александра II - Россия

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20 копеек 1856-1858

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 СПБ ФБ 3,240,003 - 0 1111857 СПБ ФБ 4,275,003 - 1 1461858 СПБ ФБ 4,150,006 - 0 213
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20 копеек 1859-1860

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1859 СПБ ФБ 3,960,005 - 0 1671860 СПБ ФБ 1,070,001 - 0 59
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20 копеек 1860-1866

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1860 СПБ ФБ Хвост орла узкий. Бант уже 1,440,003 R 0 421860 СПБ ФБ Хвост орла узкий. Бант шире 1,440,003 - 0 651860 СПБ ФБ Хвост орла широкий. Бант уже 1,440,003 R1 0 151860 СПБ ФБ Хвост орла широкий. Бант шире 1,440,003 - 0 2261861 СПБ ФБ 19,500,008 - 1 2501861 СПБ МИ - R 0 411861 СПБ Без инициалов минцмейстера 19,000,000 - 1 1671862 СПБ МИ 19,500,004 - 1 2701863 СПБ АБ 19,230,003 - 1 2601864 СПБ НФ 20,060,008 - 0 2071865 СПБ НФ 20,047,913 - 0 2751866 СПБ НФ 10,066,781 - 1 661866 СПБ НІ - - 1 43
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20 копеек 1867-1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 СПБ НІ 15,355,071 - 0 1691867 СПБ НФ - R4 0 21868 СПБ НІ 11,975,003 - 0 1161869 СПБ HI 17,017,298 - 0 1541870 СПБ HI 16,255,005 - 0 1961871 СПБ HI 16,860,003 - 0 2971872 СПБ HI 11,980,003 - 1 1711873 СПБ HI 15,185,004 -, R1 0 1761874 СПБ HI 14,850,003 - 1 1691875 СПБ HI 14,545,003 - 1 1351876 СПБ HI 16,255,005 - 1 1711877 СПБ HI 6,950,003 - 1 641877 СПБ НФ - R 0 431878 СПБ HI 25,335,006 R1 0 91878 СПБ НФ - - 1 2201879 СПБ НФ 23,070,005 - 0 1751880 СПБ НФ 22,605,008 - 1 2001881 СПБ НФ 9,350,011 - 1 78
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20 копеек 1857

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1857 MW 87,460 R1 0 18
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