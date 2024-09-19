20 копеек 1861 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (67) AU (48) XF (28) VF (12) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (27) MS63 (7) MS62 (5) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (7) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис ННР (11) NGC (28) CGC (1) RNGA (1) PCGS (7)

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