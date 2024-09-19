Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1861 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (4)
  • AURORA (19)
  • Coins.ee (7)
  • COINSTORE (1)
  • GGN (1)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (16)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (5)
  • Naumann (2)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (19)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (6)
  • WAG (2)
  • WCN (3)
  • Александр (18)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (7)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 20 копеек 1861 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск