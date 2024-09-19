Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1861 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Страсбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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