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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,150,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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