20 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность PROOF (9) UNC (107) AU (49) XF (35) VF (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (19) MS63 (13) MS62 (16) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (12) AU55 (4) AU53 (6) AU50 (2) XF40 (1) PF65 (2) PF62 (2) DETAILS (8) ULTRA CAMEO (1) PL (4) Сервис ННР (9) NGC (39) PCGS (4) RNGA (6)

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