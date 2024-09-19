Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,150,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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