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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1870 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1870 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,255,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (196)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 20 копеек 1870 СПБ HI на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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