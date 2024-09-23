20 копеек 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

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