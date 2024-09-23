Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1870 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,255,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (196)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1870 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (23)
- Cayón (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (5)
- Heritage Eur (2)
- Katz (10)
- Künker (2)
- MS67 (4)
- MUNZE (4)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (9)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (11)
- Numisor (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (21)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (17)
- Rzeszowski DA (5)
- SINCONA (3)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (2)
- Александр (20)
- Денга1700 (4)
- Империя (6)
- Имперская монета (22)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск