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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1870 СПБ НІ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 198
Аверс
Реверс
3 рубля 1870 СПБ НІ
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 65

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1870 СПБ НІ
Средняя цена 980 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Полтина 1870 СПБ HI
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
25 копеек 1870 СПБ НІ
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
20 копеек 1870 СПБ HI
Средняя цена 80 $
Продажи
0 196
Аверс
Реверс
15 копеек 1870 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 450 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
10 копеек 1870 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 230 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
5 копеек 1870 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 270 $
Продажи
1 94

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1870 ЕМ
Средняя цена 700 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
5 копеек 1870 СПБ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 копейки 1870 ЕМ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
3 копейки 1870 СПБ
Средняя цена 860 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 копейки 1870 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
1 121
Аверс
Реверс
2 копейки 1870 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1870 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 копейка 1870 СПБ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1870 ЕМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1870 СПБ
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1870 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1870 СПБ
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 3
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